JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Os estupros cometidos contra crianças e adolescentes - além de serem os casos mais noticiados em Mato Grosso - também são os que ainda mais chocam.

Na maioria dos casos, pelo fato de serem cometidos por algum parente ou pessoa de “confiança”.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, somente até o mês de outubro deste ano, houve 202 casos de estupro no Estado.

Se comparado a todo o ano de 2016, quando houve 186 casos, os estupros tiveram aumento de cerca de 30%.

Ou seja, em 2016, houve uma média de 15,5 estupros por mês. Este número saltou para 20,2 neste ano.

Em Cuiabá, o aumento foi ainda mais assustador. No ano passado, a média mensal era de 2,91 casos por mês. Neste ano, chegou a 5/mês, o que dá um incremento de 71%

Relembre alguns casos

Apesar dos dados da Sesp não separar os casos em categorias, 2017 teve muitos registros que a Delegacia Especializada na Criança e no Adolescente (Deddica) ainda está investigando.

Um dos casos de bastante repercussão foi o que envolveu o pastor evangélico Paulo Roberto Alves, de 52 anos, preso em abril acusado de estuprar uma adolescente, em Cuiabá.

Na época, ele foi flagrado por uma viatura da PM deixando duas garotas - de 11 e 16 anos - próximo a um matagal, na Avenida das Torres.

Apesar de ter sido visto com as duas garotas, ele só foi acusado de cometer estupro contra uma delas - e ficou preso por quase três meses.

Em outro caso, um menino de 6 anos foi estuprado por cinco “amigos”, com idades de 9 a 15, no Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, no mês de março.

O abuso foi denunciado pela mãe do garoto, que procurou a Polícia e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com ela, o estupro aconteceu quando os seis garotos brincavam perto de sua casa.

Segundo a mulher, depois desse dia, o seu filho passou a ter medo das outras crianças e não saiu mais de casa.

Depois de muita insistência, conforme a mãe, o filho contou que foi levado pelos meninos até o matagal e lá foi abusado sexualmente pelos cinco.

Confiar os pequenos aos cuidados de familiares mais próximos, como avôs, pais e padrastos, também se tornou algo muito difícil, ao longo dos anos, já que os abusos relacionados aos familiares têm crescido.

Em fevereiro, um homem de 58 anos foi acusado de ter estuprado as netas de 7 e 5 anos, no Bairro Liberdade, na Capital. Uma das meninas contou para uma vizinha, que acionou a PM.

No mesmo mês, um pai de 41 anos foi preso acusado de fazer sexo oral na própria filha, de apenas sete anos, em Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá).

Estupro contra mulheres

Vários abusos foram registrados contra mulheres ao longo do ano.

Um deles aconteceu em fevereiro, quando uma jovem denunciou um estupro coletivo após ir a uma festa, no Bairro Novo Paraíso, na Capital.

Aos policiais, ela contou ter ido a uma festa de “lambadão”, no Bairro Três Barras, com algumas amigas.

Como as suas amigas moram perto da casa e ela queria ir embora, a jovem disse que acabou aceitando uma carona oferecida por quatro homens que ela conhecera no local.

Ainda de acordo com a vítima, os homens a levaram até uma quitinete no Bairro Novo Paraíso, onde ela se deitou em uma cama e dormiu. A jovem relatou que acordou sem as suas roupas e com arranhões pelo corpo.

Em maio, outra mulher de 35 anos, afirmou ter sido estuprada por um advogado, após uma festa, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

A vítima acionou a Polícia Militar, após acordar sem roupas na casa do suspeito e encontrar camisinhas jogadas no chão.

Em Várzea Grande, uma mulher também denunciou um estupro coletivo.

Ela contou que estava voltando do trabalho no Bairro Asa Branca, quando foi abordada por três pessoas desconhecidas – dois homens e uma mulher.

De acordo com ela, o grupo estava de posse de uma arma de fogo e a obrigou a entrar no veículo.

Eles começaram a abusar sexualmente da vítima, ainda dentro do carro e, em seguida, deixaram-na em sua residência.

