BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Três jovens - dois homens e uma mulher - de 18 e 17 anos foram sequestrados por cinco bandidos e mantidos reféns, durante duas horas, em um matagal.

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (23), no bairro São João Del Rey, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, o grupo estava em um automóvel VW Gol preto, trafegando na Avenida das Torres, quando passou ser seguido por um Fiat Pálio, de cor cinza, por volta de 3h30.

Em determinado momento, ao encostar no Gol, um dos ocupantes do Pálio mostrou um revólver e exigiu que os jovens parassem.

Já na Avenida Jurumirim, os bandidos fecharam o Gol, que foi jogado contra uma calçada.

Os cinco criminosos, que estavam com camisetas enroladas nos rostos, desceram do carro, renderam as vítimas e as levaram para um matagal.

Três bandidos foram embora com o carro e pertences dos jovens, enquanto os outros dois ficaram com as vítimas.

Em seguida, os três criminosos retornaram para buscar os outros dois comparsas.

Depois que os bandidos foram embora, as vítimas conseguiram ajuda de uma pessoa, que acionou a Polícia Militar.

Os jovens foram resgatados sem ferimentos.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) passa a investigar o caso.