Duas pessoas foram feitas reféns durante um assalto em uma casa comercial, na madrugada desta sexta-feira (22), no Conjunto São José II, em Rondonópolis.

Um suspeito armado entrou no comércio, anunciou o assalto, em seguida mais três suspeitos entraram e renderam as vítimas dentro de um dos cômodos da residência que ficava aos fundos do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, sob grave ameaça, as vítimas foram levadas para dentro de um quarto, onde permaneceram deitadas no chão.

Testemunhas relataram que os suspeitos estavam encapuzados, reviraram a casa e levaram carteira com documentos pessoais, duas TVs uma de 42 e 32 polegadas e celulares.

As vítimas relataram que havia um quinto comparsa que chegou no local para dar apoio aos suspeitos, em um veículo.

Todos fugiram em seguida.