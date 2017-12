VINICIUS MENDES

DO OLHAR DIRETO

Um empresário identificado como Sergio Rossetto, 57 anos, foi executado na manhã de sábado, 23, por volta das 07 horas, dentro de seu estabelecimento comercial, no município de Aripuanã (a 947 km de Cuiabá).



De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de suposto latrocínio pela manhã. Ao chegar ao local os militares encontraram a vítima caída ao chão, ao lado da caixa registradora, e duas testemunhas, um homem e uma mulher.



A vítima estava no mercado São Gabriel, de sua propriedade, localizado na Avenida Luis Vicini de Lima, quando dois homens entraram e rederam uma funcionária e um cliente, prendendo os dois na parte do fundo da empresa. A vítima estava no caixa do mercado quando os suspeitos retornaram e o atacaram com uma faca no pescoço.



A pincípio, a delegacia de Aripuanã descartou a hipótese de latrocínio, já que no caixa do mercado foi deixado muito dinheiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pela PM e ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida.



A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil também foram acionadas para apurar o caso. Uma equipe da Força Tática da PM ainda fez rondas na região, mas não encontrou os suspeitos.



O caso está sendo conduzido pelo delegado Alexandre da Silva Nazareth, da delegacia de Aripuanã. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime.