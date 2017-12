KARINE MIRANDA

DO GAZETA DIGITAL

A polícia prendeu um homem identificado de 36 anos, acusado de aplicar um golpe contra um pequeno empresário em Cuiabá. O prejuízo foi de R$ 10 mil. O homem foi preso na tarde de sábado (22), no bairro CPA 3, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima narra que vendeu um lote de roupas no valor de R$ 10 mil para o suspeito, que se apresentou com outro nome.

O suspeito fez o depósito e enviou o comprovante para o celular da vítima e contratou um taxista para buscar as roupas.

O taxista, então, pegou as roupas e entregou no ponto final do bairro Jardim Umuarama, onde o ocusado estava. A negociação ocorreu no último dia 21, porém, o valor não foi efetivado, uma vez que o banco se recusou, pois o cheque usado no pagamento era produto de um furto.

Ainda segundo a vítima, o suspeito voltou a procurá-lo no dia 22 para comprar perfumes e, novamente, fez o deposito de mais R$ 10 mil.

A vítima, então, acionou a polícia, que planejou uma emboscada para prender o suspeito no momento em que ele fosse pegar o produto.

Ao chegar ao local combinado, a polícia prendeu o homem, que já tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para as devidas providências e a moto que pilotava foi apreendida por estar com o licenciamento em atraso.