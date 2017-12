JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma jovem de 22 anos foi esfaqueada na noite desta segunda-feira (25), após tentar impedir um furto em uma farmácia na Avenida Tenente Coronel Duarte, em Cuiabá.

Ela levou uma facada na perna direita e foi encaminhada para o Hospital São Matheus, onde recebeu atendimento médico e posteriormente foi liberada.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 22h. A vítima é filha da proprietária do estabelecimento comercial, que também estava presente no momento do episódio.

A dona da farmácia havia recebido a informação de que o estabelecimento havia sido furtado.

A mulher então chamou a filha e as duas foram até o estabelecimento, onde encontraram a porta arrombada.

Elas entraram e se assustaram ao encontrar o criminoso dentro do local. A jovem então começou a lutar com o bandido, que estava armado e acabou a esfaqueando.

Após o crime, ele fugiu em direção ao Morro da Luz – ponto de usuários de drogas.

A proprietária da farmácia ainda relatou que o criminoso quebrou a vidraça, além de danificar os canos de água e a fiação elétrica.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos da Capital.

Até a manhã desta segunda-feira, nenhum suspeito havia sido preso.