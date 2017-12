O homem de 40 anos foi socorrido por uma ambulância do Samu

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 40 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo (25), no Bairro Carumbé, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, o encontrou no chão, com sangramento na cabeça e, próximo a ele, vários pedaços de tijolos.

Testemunhas contaram que o homem era morador do bairro, mas não souberam dizer onde ele residia.

Elas disseram que dois desconhecidos agrediram a vítima com várias tijoladas na cabeça e, depois, fugiram.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Morada do Ouro.

Seu atual estado de saúde não foi divulgado.

A PM ainda fez rondas na região em busca dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

O crime será investigado pela Polícia Civil.