JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 52 anos está sendo procurada pela Polícia, acusada de atear fogo no próprio marido, de 43, em Cuiabá.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (25), no Bairro Doutor Fábio Leite.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou que a vítima teve 70% do corpo queimado.

Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro da Capital, onde está internado. Seu atual estado de saúde não foi informado.

Segundo o BO, a suspeita teria esperado a vítima dormir e jogou um produto inflamável em todo o seu corpo. Em seguida ateou fogo.

Vizinhos contaram para a Polícia Militar que a mulher fugiu após o crime. Rondas ainda foram feitas nas imediações, mas ela não foi encontrada.

O crime foi registrado na Central de Flagrantes da PM como Tentativa de homicídio e deve ser investigado pela Polícia Civil.