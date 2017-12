CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Uma família foi feita refém de cinco bandidos durante assalto a uma propriedade rural próximo a Nova Mutum (267 km de Cuiabá), na madrugada de domingo (24), véspera de Natal.

Os bandidos entraram na propriedade com armas de fogo e facas e rendaram a família, formada por quatro pessoas.

Um das vítimas chegou a ter uma das orelhas cortadas pelos bandidos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos entraram na casa, aterrorizaram as vítimas e saíram do local em um Fiesta, levando vários objetos.

Durantes as buscas, policiais e bandidos chegaram a trocar tiros. Após o confronto, os homens abandonaram o veículo.

Dois bandidos foram presos e duas motos apreendidas. Ainda foram recuperados todos os objetos roubados da casa: uma televisão, um notebook, cinco celulares, vários pen drives, alimentos e dois botijões de gás.

Uma carabina calibre ponto 38, uma cartucheira e uma espingarda calibre ponto 22 também foram recolhidas.