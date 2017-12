JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Gerson de Souza Amorim, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (26) no Bairro Pedra 90, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 23 horas, no pátio de um posto de combustível.

Os policiais militares informaram no boletim de ocorrências que, quando chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, aparentemente já sem vida.

Foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte. Segundo os médicos, Gerson levou tiros no pescoço e no tórax.

O irmão da vítima esteve no local do crime e passou os dados pessoais dele para a polícia. No entanto, não soube dizer se havia uma possível motivação para o crime.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram chamados para dar início aos procedimentos de investigação.

Até a manhã de hoje nenhum suspeito havia sido preso.