JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Os jovens Danilo Vilarim Lourenço, de 18 anos, e Marcelo Marques de Freitas Sobrinho, de 20, foram assassinados na noite desta terça-feira (26), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá).

Uma terceira vítima - outro rapaz ainda não identificado - também foi baleado no braço e no abdômen, mas foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional da cidade. Seu estado de saúde é considerado grave.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o crime aconteceu no Bairro Dom Osório. As três vítimas estavam em frente a um comércio e foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta.

Conforme o relato de testemunhas, o homem que estava na garupa sacou uma arma e fez vários disparos em direção aos três rapazes.

Danilo levou três tiros – no tórax, virilha e na perna. Já Marcelo foi atingido com tiros, no tórax e no abdômen. Eles morreram após dar entrada no hospital.

A Polícia Militar fez rondas em busca dos assassinos, mas não encontrou ninguém.

A motivação do crime ainda é desconhecida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.