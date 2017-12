BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um homem de 28 anos está sendo acusado de matar a tiros a patroa idosa e o filho dela, na noite desta terça-feira (26), em uma fazenda em Canarana (832 km da Capital).

De acordo com informações da Polícia Civil, o assassino foi até a fazenda Rio Bonito, entrou nos quartos das vítimas enquanto elas dormiam e atirou diversas vezes.

Wilma Morais Ferreira dos Santos, de 64 anos, e seu filho Edvaldo Ferreira Santos, de 48, morreram na hora.

Segundo apurou a reportagem, ele havia sido contratado pela mulher para trabalhar com serviços de manutenção e limpeza na fazenda.

O criminoso ainda roubou uma caminhonete S10. Porém, acabou capotando o veículo na BR-158, enquanto tentava fugir com uma mala contendo celulares e talões de cheque, segundo informações da Polícia Civil.

Testemunhas prestaram socorro ao bandido no momento do acidente e perceberam que havia armas no interior do veículo.

Com medo de represália por parte das testemunhas, ele se apresentou na Delegacia de Polícia, contando inicialmente uma versão confusa, de que a fazenda havia sido assaltada. Porém, depois de certo tempo ele assumiu ter matado mãe e filho, e ambos estavam caído cada um em seu quarto.

Diante dos relatos, o homem foi preso em flagrante. A Polícia vai investigar o caso.