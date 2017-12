JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma criança de 10 anos levou um tiro nas costas na noite desta quarta-feira (27), no Distrito Taquaral, zona rural de Cuiabá.

O tiro atravessou o pulmão do garoto, que está internado no Pronto-Socorro da Capital. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

Conforme o boletim de ocorrência, o avô da criança contou que o episódio aconteceu por volta das 23h40, quando quase todos na casa já estavam dormindo.

De acordo com ele, o menino estaria brincando com munições e as teria jogado no fogo, o que teria provocado a deflagração dos projéteis. Um deles atingiu a criança, conforme a versão do avô.

Porém o médico plantonista que atendeu a criança afirmou que ela deu outra versão da história.

Segundo ele, o menino informou que estava dormindo, quando ouviu disparos e viu que havia sido atingido.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Cuiabá como tentativa de homicídio e deve ser investigado pela Polícia Civil.

O BO não informa se o avô da criança foi detido.