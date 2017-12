JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 21 anos está sendo procurado pela Polícia Civil, acusado de estuprar a cunhada de 12, na noite desta quarta-feira (27), no Bairro Bela Vista, em Cuiabá.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe da menor foi quem acionou a Polícia Militar, após encontrar a filha chorando em casa.

De acordo com ela, a menina contou que estava sozinha com o suspeito na casa e, em determinado momento, ele a agarrou e passou as mãos em suas partes íntimas.

A menor relata que conseguiu se soltar e sair da casa.

Após saber do episódio, a mãe da menina então confrontou o suspeito, que negou as acusações, porém fugiu quando a mulher decidiu chamar a PM.

Os policiais ainda fizeram rondas na região, mas ele não foi localizado.

Conforme a garota, esta não seria a primeira vez que o cunhado comete os abusos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada na Criança e no Adolescente (Deddica).