DA REDAÇÃO



Um homem foi preso acusado de comandar uma banca de jogo do bicho, em um estacionamento privado, na Rua Comandante Costa - cruzamendo com a Travessa João Dias, no Centro Histórico de Cuiabá -, na quarta-feira (27).

A Polícia Militar ainda apreendeu, no local, R$ 13,3 mil em dinheiro.

A.S.R., de 42 anos, confessou a prática de exploração ilegal do jogo e foi detido.

No escritório, além do dinheiro, havia cheques, blocos de jogos, máquinas calculadoras e de cartões, quadros com resultados de jogos, cadernos com anotações e controle dos devedores e vários jogos feitos, entre outros materiais que comprovavam a contravenção penal.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes do Cisc Planalto.

Baixada Cuiabana

Reprodução No escritório, havia cheques, blocos de jogos, máquinas calculadoras e de cartões, quadros com resultados de jogos

Em novembro passado, a Polícia Civil prendeu duas pessoas e apreendeu sete máquinas do jogo do bicho, que eram usadas em apostas, na Baixada Cuiabana.

As apostas era realizadas em de Rosário Oeste (128 km ao Norte).

Na ocasião, foram apreendidas sete máquinas eletrônicas de apostas, duas baterias de cartão, 12 tabelas do jogo do bicho, um cartão pequeno, três carregadores, 117 bobinas de papel para as máquinas, cinco chips telefônicos, 32 fichas de cadastro de pontos do jogo do bicho, 17 tabelas de jogo e R$ 550 em dinheiro.

Ainda em novembro, a Polícia Civil apreendeu 65 máquinas utilizadas para registrar apostas de jogo do bicho, durante uma operação, em Várzea Grande.

Durante a ação, os agentes detiveram duas pessoas, que foram conduzidas à delegacia pela prática de contravenção penal, e apreenderam mais de R$ 3,5 mil em dinheiro e documentos relacionados ao jogo do bicho.

As diligências começaram após a equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande (1ª DP-VG) receber uma denúncia anônima, segundo a qual, no estabelecimento conhecido como “Bar do Hugo” funcionava um ponto de jogo do bicho.

Os policiais foram até o comércio, onde constataram a prática da contravenção penal.

No local, foram apreendidos uma máquina de cartão, utilizada para registrar os jogos, e vários cartões explicativos sobre o jogo do bicho.