DA REDAÇÃO



Um homem foi preso em flagrante, na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na quarta-feira (27), quando tentava renovar uma carteira de habilitação falsa.

Na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, M.M.B., 58, foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento público.

Os policiais foram acionados pela Diretoria de Habilitação do Detran, no momento em que o homem apresentou uma CNH falsa, pedindo a renovação do documento.

Na checagem realizada pela auditoria do processo de renovação, foi constatada a falsidade do documento, um vez que a numeração de registro na cédula era inexistente.

Com base no número do CPF do suspeito, foi constatado que se tratava de candidato excluído do processo de primeira habilitação, ficando evidenciado que ele não possuía carteira para condução de veículo.

Questionado, M.M.B. confessou que comprou a CNH falsa de um conhecido e que nunca frequentou autoescola.

O documento falso foi apreendido e o suspeito, encaminhado a Derfva, onde, após ser interrogado pelo delegado Afonso Monteiro da Silva Júnior, foi autuado em flagrante por uso de documento falso e falsificação de documento público.

Nos crimes, somados, não cabem fiança, e o acusado foi encaminhado para audiência de custódia na Capital.