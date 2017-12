JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem – de identidade não revelada – foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (29), no Bairro São Simão, em Várzea Grande.

Conforme a Polícia Militar, o corpo do rapaz foi encontrado no meio de uma estrada de chão com marcas de tiros na cabeça. Ele estava de bruços e com as mãos amarradas para trás.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e os médicos constataram a morte.

A PM ainda conversou com alguns moradores da região, mas ninguém soube dar detalhes a respeito do episódio.

Uma equipe da Politec foi acionada e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local do crime para dar início às investigações.