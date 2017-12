DA REDAÇÃO



Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem e na casa onde ele estava, no Jardim Imperial, em Cuiabá, apreenderam 147 tabletes de maconha, somando 125 quilos.

No local, Rua 1600, havia também um frondoso pé de maconha.

A droga estava escondida em uma caixa d’água suspensa, porém o reservatório servia apenas para armazenar a droga. O suspeito, André Willian Guimarães, 25, estaria morando na casa há pouco tempo.

A PM descobriu a droga com a ajuda de moradores. O cheiro da erva entorpecente chamava a atenção de quem passava pela rua. Uma equipe do Grupo de Apoio(GAp) do 3º BPM fazia rondas na região e foi informada sobre o odor exalado em outro ponto do bairro.

Com a ajuda de policiais do Serviço de Inteligência e apoio da guarnição do Oficial de Dia, o GAp descobriu a droga e efetuou a prisão. O suspeito e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes do Cisc Planalto.