DA REDAÇÃO



A Polícia Civil descobriu um túnel de acesso à Penitenciária Central do Estado (PCE) em uma casa vizinha à unidade prisional, no Bairro Pascoal Ramos.

A fuga foi evitada na tarde de quinta-feira (28) pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

As investigações começaram após denúncia anônima que vinha sendo investigada há uma semana.

Segundo a Polícia Civil, na tarde desta quinta os agentes conseguiram chegar até a residência, em cujo cômodo identificaram um piso diferente do restante da casa.

TVCA Sacos de areia encontrados dentro do imóvel

Quando os policiais quebraram o piso, foi possível localizar o túnel.

A estrutura tinha profundidade de aproximadamente 2,5 metros e cerca de quatro metros de comprimento, da casa em direção à Penitenciária, onde ainda não havia alcançado.

O delegado Luiz Henrique Damasceno acredita que o trabalho de escavação até a penitenciária acabaria entre três a cinco dias, quando seria realizado o resgate dos presos.

A casa em que foi encontrado o túnel estava alugada e o proprietário do imóvel já foi identificado e será ouvido pela GCCO.

As investigações estão em andamento para identificar as pessoas responsáveis por alugar a casa e pela construção do túnel. Ninguém foi preso até o momento.