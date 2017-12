Eula Paula de Melo da Fontoura (detalhe), de 21 anos, que morreu com facada no pescoço

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A jovem Eula Paula de Melo da Fontoura, de 21 anos, foi assassinada a facadas na noite de quinta-feira (28) em Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá).

O suspeito de cometer o crime é o seu ex-marido, identificado como Josemar Barbosa da Silva, de 31, que foi encontrado morto horas depois. A principal suspeita é de que ele tenha cometido suicídio.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta de 20h. Testemunhas contaram que a jovem estava sentada na calçada de uma loja, quando o ex apareceu e os dois começaram a discutir.

Em seguida, foram ouvidos gritos e Josemar foi visto saindo correndo.

A garota levou uma facada no pescoço. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Eula não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Conforme a PM, buscas foram feitas e, após algumas horas, o corpo do suspeito foi encontrado dentro de uma casa. Ele estava com uma faca na mão e com um corte profundo no pescoço, semelhante ao da vítima.

Segundo populares, os dois estavam separados há pouco tempo, no entanto Josemar não aceitava o fim do relacionamento.

A faca encontrada na mão do suspeito foi recolhida e deve passar por perícia, que identificará se foi usada no homicídio de Eula Paula.

A Polícia Civil da cidade instaurou um inquérito para investigar o caso.