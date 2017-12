Material e dinheiro apreendidos com os golpistas no Gran Odara

DA REDAÇÃO



Dois estelionatários foram presos em flagrante pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (29.12), quando tentavam aplicar golpe em um hotel de luxo da Capital.

Os suspeitos, D.B.S., de 33 anos, e L.B.G., 28, foram flagrados com documentos e cartões de créditos falsos e foram autuados em flagrante por estelionato.

A ação aconteceu por volta das 16 horas, após troca de informações da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) com a equipe do GCCO.

Os policiais se deslocaram até o hotel Gran Odara, na Avenida Miguel Sutíl, para averiguar a situação e contataram que os suspeitos utilizaram documentos falsos para fazer o cadastro no hotel.

Com os suspeitos, foram apreendidos vários documentos de identidade com a mesma foto e nomes diferentes, folhas de cheques em nome de terceiros, cartões de créditos falsos e mais de R$ 5,7 mil em dinheiro.

Diante da situação, os golpistas foram encaminhados ao GCCO, onde após serem interrogados foram autuados em flagrante por estelionato.

O Gran Odara é considerado o único hotel cinco estrelas de Cuiabá, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, do Ministério do Turismo.