DA REDAÇÃO



Um taxista foi roubado por dois homens na noite de sexta-feira (29), em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). Os banidos entraram no veículo da vítima, pediram para fazer uma corrida e depois anunciaram o roubo. Eles levaram o automóvel.

Conforme o site Agora Mato Grosso, os ladrões teriam entrado no táxi e pedido para que fossem deixados em uma região central de Rondonópolis. Logo que o automóvel se aproximou do destino final, os dois homens anunciaram o roubo.

Além do automóvel, eles levaram também três aparelhos celulares e R$ 400 em espécie.

Conforme o boletim de ocorrência, o taxista foi abandonado no Centro do Município e os suspeitos fugiram com o automóvel roubado. No entanto, abandonaram o veículo em seguida, em outra região de Rondonópolis. Eles teriam corrido a pé, depois de abandonar o táxi.

A Polícia Militar foi informada sobre o caso e deu início a buscas pelos suspeitos. Porém, eles não haviam sido localizados até o fechamento desta reportagem.