DA REDAÇÃO



Um jovem de 20 anos foi morto a facadas na tarde de sexta-feira (29), em Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá), no quintal a própria residência. A principal suspeita é de que ele tenha sido morto em razão de dívidas contraídas na compra de produtos de beleza.

De acordo com o site da Rádio Progresso, a vítima foi identificada como Geovagner da Silva Souza. Ele teria sido morto por volta das 14h.

Conforme a irmã do rapaz, o crime teria sido praticado por um jovem com o qual a vítima possuía uma rixa, que havia surgido semanas atrás. Os problemas entre os dois teriam se iniciado após o suspeito ter urinado no portão de Geovagner.

Em resposta, a vítima teria amassado o tanque da moto do suspeito com uma foice. A irmã de Geovagner contou que a mãe deles chegou a assumir o prejuízo e disse que pagaria pelos danos no veículo do suspeito.

Porém, os dois rapazes teriam tido uma nova discussão na sexta-feira, desta vez em razão de uma dívida decorrente da compra de produtos de beleza. A nova briga teria motivado o assassinato do jovem.

Conforme a irmã da vítima, que afirmou ter presenciado o assassinato, o suspeito estava em uma moto, na companhia de outra pessoa, e fugiu logo após cometer o crime.

O suspeito ainda não foi localizado. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.