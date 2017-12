ARTHUR SANTOS DA SILVA

DO OLHAR DIRETO

Quatro pessoas se machucaram após envolvimento em um acidente automobilístico em Sinop, na tarde de sábado (30). Entre as vítimas estavam duas crianças e dois adultos. Ninguém ficou ferido com gravidade.



Segundo informações do site Visão Notícias, um veículo VW Gol, de cor branca, seguia pela Rua das Jussaras e teria cortado a preferencial do veículo que seguia na Avenida sentido ao centro de Sinop.



Os dois adultos que foram levados para o hospital estavam no carro que caiu dentro da valeta e as duas crianças estavam no segundo automóvel.



A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. O estado de saúde das vítimas não preocupa.