Dois jovens comercializando drogas em frente em uma casa “marcada” com sinais do Comando Vermelho foram flagrados no começo da tarde desta sexta-feira (29) no bairro Jardim Gloria II, em Várzea Grande.

As informações são de que, em diligências pelo bairro, os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar avistaram dois jovens em frente a uma casa.

A residência tinha inscrições fazendo referência ao “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

Ao perceberem a presença da PM, fugiram para dentro da casa. Em buscas no local, os policiais encontraram um dos suspeitos com um prato com entorpecente. Um menor estava no local e também fazia uso de droga.

Dentro da casa foi encontrado uma “trouxa” de droga e vários aparelhos celulares. Populares informaram que na casa funcionava uma “boca de fumo.

Diante das informações, dois foram levados para Central de flagrantes de VG. A polícia suspeita que os jovens sejam novos integrantes da facção criminosa CV.