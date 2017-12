ARTHUR SANTOS DA SILVA

DO OLHAR DIRETO

N.G.S. sofreu abuso sexual na noite de sábado (30), na cidade de Cáceres. Após ser medicada com remédio controlado, um homem identificado como E.A.C., de 33 anos, invadiu a residência da vítima e começou a friccionar o órgão sexual contra suas nádegas.

O estupro foi informado por volta das 19h30 à Policia Militar. No local, uma testemunha relatou aos policiais que, ao chegar do serviço, encontrou seus pais em frente à casa da vítima. Acreditava-se que um indivíduo teria invadido a residência de N.G.S e estava lhe agredindo.



Ainda conforme relatado ao site Ripa nos Malandros, a testemunha rapidamente entrou na casa e flagrou o sujeito praticando estupro. Ao perceber que estava sendo visto, o criminoso deixou a residência, partindo em disparada.



Em conversa com N.G.S. a mesma relatou que faz uso de remédios controlado e o sujeito entrou em sua casa e passou a lhe agredir fisicamente, depois abaixou o short e começou e esfregar o pênis em suas nádegas.



Após ouvirem o triste relato da vítima, os policiais saíram em diligências na batalha do sujeito e localizaram a residência de sua mãe, onde a mesma forneceu o nome do seu filho e o local do seu trabalho.



Á partir de agora as investigações passam a cargo da Policia Civil.