WESLEY SANTIAGO

DO OLHAR DIRETO

Uma mulher de 55 anos, identificada como Maria Conceição da Silva, morreu na tarde do último sábado (30), após um acidente de trânsito entre a motocicleta em que ela estava e um veículo Voyage.

O fato foi registrado na avenida dos Estudantes, em frente ao Parque de exposição Wilmar Peres de Farias, em Rondonópolis (215 quilômetros de Cuiabá).

Segundo as informações iniciais, o motorista do carro seguia sentido Centro-Bairro e a motociclista fazia o sentido inverso. No cruzamento que fica em frente ao parque de exposições, o condutor do Voyage teria atravessado a sinalização de pare, a vítima não conseguiu frear e atingiu a porta do veículo.



Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e seguiu para o local. Porém, o médico apenas constatou o óbito. Dentro do carro além do motorista, haviam mais três pessoas, sua esposa que teve ferimentos leves e duas crianças, com idades aproximadas de 3 e 5 anos.



A mulher de 55 anos teve múltiplas fraturas, inclusive expostas. O local foi isolado pela Polícia Militar, até a chegada da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), que realizou os trabalhos no local.



O condutor do veículo foi identificado como Daniel dos Santos Bispo, 26 anos. Conforme a polícia, ele foi preso em flagrante e autuado pelo crime de homicídio culposo e embriaguez ao volante. Em depoimento, o rapaz teria confessado a ingestão de bebida alcoólica, em horário anterior ao acidente.



Em trecho do depoimento o suspeito diz que foi responsável por ligar para o Samu e que após o acidente retirou seu veículo do local para não causar outra colisão e permaneceu no local, aguardando a chegada da Polícia e um socorro médico, sendo inclusive o responsável por ter ligado e acionando a equipe médica.