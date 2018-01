PORTAL SORRISO



Givaldo Carneiro dos Santos, conhecido como Kaike, de 25 anos, foi assassinado a facadas na tarde deste domingo (31) na rua Alencar Bortolanza, em Sorriso, após briga em um bar.



Segundo informações, um homem estava ingerindo bebida alcoólica quando foi agredido por Givaldo, filho da proprietária do estabelecimento.



O acusado teria usado um taco de sinuca e para atingir a cabeça do desafeto.



Posteriormente, o homem, ainda não identificado, saiu ferido do bar e depois retornou armado com uma faca para matar Givaldo.



A vítima, que segundo a Polícia tinha ficha criminal, morreu ainda no local.



O autor do homicídio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.



Agentes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionados para ser feita a perícia técnica no local e colhidos detalhes da cena do crime.



Posteriormente, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames de necropsias.