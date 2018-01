O crime ocorreu na praça pública de Denise, por volta de 3h40 (horário de Mato Grosso).

Os policiais militares faziam a segurança do evento, quando perceberam uma aglomeração de pessoas atrás do palco. Pedro Henrique estava caído atrás da estrutura com duas perfurações de tiro, sendo uma no peito e outra no olho.