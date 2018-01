JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 48 anos foi preso no final da tarde desta segunda-feira (1º), acusado de tentar matar o enteado de 21 anos, em uma fazenda, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima levou uma facada no pescoço após uma briga com o padrasto.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro da Capital. Seu atual estado de saúde não foi informado.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, os familiares do rapaz contaram que estavam todos ingerindo bebidas alcoólicas durante todo o dia e que, em determinado momento, os dois começaram uma discussão, que terminou em pancadaria.

Segundo o BO, a faca usada pelo suspeito foi entregue aos militares pelas testemunhas, que ainda informaram que após o crime o agressor correu para se esconder em um matagal próximo da fazenda.

A polícia então fez rondas e conseguiu localizar o homem, que ainda tentou fugir, mas acabou preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da PM.

O BO não revela o motivo que culminou a tentativa de homicídio.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.