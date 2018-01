A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 987 acidentes e 67 mortes nas rodovias federais no feriado de Ano Novo. Os dados, divulgados nesta terça-feira (2), se referem a ocorrências entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro.

Ainda de acordo com a PRF, dos 987 acidentes, 183 foram considerados graves (aqueles em que há pelo menos um morto ou uma pessoa ferida gravemente).

A corporação afirmou ainda que não é recomendável fazer uma "comparação simples" com os números do fim de ano de 2016, porque o feriado do dia 1º, naquela ocasião, caiu num domingo, o que dá características diferentes aos dois períodos.