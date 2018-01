DA REDAÇÃO



Um criminoso acusado de roubo a residência com restrição foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira (02), durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).

O acusado H.S.R. saiu do presídio há pouco mais de um mês e retornou a prática de crimes. O material roubado foi encontrado na casa do suspeito e de um dos seus comparsas no Bairro Parque do Lago.

O roubo aconteceu no dia 29 de dezembro, no Bairro Costa Verde em Várzea Grande. A vítima chegava em sua residência, por volta das 21 horas, quando foi abordada por quatro homens armados que anunciaram o assalto.

Os ladrões renderam e ameaçaram as vítimas que estavam na casa, chegando a apontar a arma para um bebê de 8 meses de idade.

Na ação criminosa, os assaltantes pegaram diversos objetos como, aparelho de TV, celular, notebook, dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Assim que foi notificada do roubo, a equipe de local de crime da Derf-VG iniciou as investigações, conseguindo informações sobre os possíveis autores do crime.

Em diligências continuadas, os policiais realizaram a prisão de H.S.R., identificado como um dos envolvidos no roubo.

O suspeito foi localizado no Bairro Parque do Lago em Várzea Grande e conduzido a Derf-VG, onde após ser interrogado pela delegada Jannira Laranjeira Siqueira Campos foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Pouco após a prisão do suspeito, os investigadores localizaram os objetos das vítimas na casa em que H.S.R. morava com um de seus comparsas, também no Parque do Lago.

A delegada representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o suspeito possui extensa ficha criminal com 6 passagens por roubo majorado, inclusive de veículos.

"Ele saiu há pouco mais de um mês da Penitenciária Central do Estado, onde estava detido e já voltou a atuar em ações criminosas”, destacou.

O suspeito passará por reconhecimento pessoal de outras vítimas, para identificar sua possível participação em diferentes casos de roubos.