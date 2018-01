DA REDAÇÃO



Um homem acusado de apresentar nome falso para ocultar processo criminal de homicídio qualificado foi identificado pela Polícia Civil, durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

O suspeito J.J.A.X. foi preso por receptação no mês de dezembro, quando se apresentou com o nome do irmão para não ser descoberto pela polícia.



O suspeito foi detido pela equipe da Derf no dia 15 de dezembro, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Na ocasião, ele e a esposa foram surpreendidos em uma casa no Bairro Tijucal, com vários aparelhos televisores furtados da Loja Martinello de Campo Verde (131 km ao Sul).



Conduzidos à delegacia especializada, ele se apresentou com o nome falso de F.A.X.

Na audiência de custódia e com a identificação datiloscópica, foi constatado o seu verdadeiro nome. Por esta razão teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.



Na conclusão do inquérito policial, foi realizada uma consulta, que apurou que o suspeito responde ação penal por homicídio qualificado praticado em 2012. Porém, ante a sua não localização, o processo encontrava-se suspenso.



Contra o indiciado, também foi encontrado registro de condenação expedida pela comarca de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte), pelos crimes de estelionato, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo.