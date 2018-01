THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Dois suspeitos de assalto foram mortos em uma troca de tiros com policiais civis no Município de Nova Bandeirantes (980 km ao Norte de Cuiabá) na tarde desta quarta-feira (3). As identidades deles não foram divulgadas.

Na ocasião, um investigador foi baleado entre o ombro e o coração. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Alta Floresta (a 800 km ao Norte da Capital). O estado de saúde dele é estável.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, os policiais foram até a residência dos homens, suspeitos de cometer assaltos durante o Réveillon, para intimá-los a comparecer à delegacia da cidade. Os roubos são investigados em um inquérito.

Conforme a Polícia Civil, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Durante o confronto, os policiais atingiram dois suspeitos, que morreram no local.

Ainda segundo a Polícia Civil, uma mulher que estava no local pegou uma arma de um dos policiais e deu um tiro no investigador.

Ela foi presa por tentativa de homicídio e foi levada para a delegacia.

Na residência, os investigadores apreenderam dois revólveres calibre 38. A arma do policial, uma pistola .40 foi, recuperada. O caso será investigado.