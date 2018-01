Policiais militares no local onde membros de uma mesma família foram assassinados nesta quinta

A Polícia Militar de Sinop (500 Km ao Norte de Cuiabá) informou ao MidiaNews que a casa em que cinco pessoas foram assassinadas na madrugada desta quinta-feira (4) era um conhecido ponto de venda de drogas.

Já a Polícia Civil não descarta a hipótese de o crime ter sido motivado por acerto de contas.

Os corpos foram encontrados na manhã desta quinta com marcas de tiros na cabeça.

As cinco vítimas foram identificadas como Valdeci Ribeiro, 54 anos, Renival Bento Lima de Jesus, 51, e dois menores de 16 e 17 anos. A quinta vítima era namorada de um dos menores.

“O consumo de entorpecentes era comum ali. Foram encontrados porção de drogas e dinheiro contado dentro da residência”, relatou o tenente da PM Felipe Lessa.

Na casa foram encontrados porções de maconha e um cachimbo usado para fumar pasta-base de cocaína.

O tenente Lessa contou que a mãe dos dois meninos mortos acompanhou o caso nesta manhã e informou que um dos filhos vendia drogas e já havia praticado roubo.

“A mãe dos meninos disse que um deles era traficante de drogas e com passagem por roubo. Dois dos mortos tinham passagem pela Polícia”.

Ainda não há suspeita de quem e nem de quantas pessoas tenham praticado o crime.

A Polícia Civil atua na investigação do caso, que está sob responsabilidade do delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos.

O caso

De acordo com informações da polícia, foram mortos pai, dois filhos, uma adolescente namorada de um dos filhos e um outro homem que não tinha relação de parentesco com as demais vítimas.

A Polícia Militar chegou ao local do crime por volta das 8 horas de hoje, após denúncia.

O caso aumenta o índice de mortes em Sinop. Na madrugada desta quinta-feira, duas pessoas já haviam sido assassinadas na cidade.

No total, houve sete mortes num intervalo de menos de 10 horas na maior cidade do Nortão de Mato Grosso.

Ainda não há a informação se os crimes têm alguma ligação.

