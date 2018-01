Policiais Militares entraram em confrontos com dupla armada na Capital

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz identificado como Juscelino Oreliano Murto de Jesus, de 24 anos, morreu na noite desta quinta-feira (4), após ser baleado pela Polícia Militar, no Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 21h30. O rapaz teria entrado em confronto com a PM ao tentar fugir de uma abordagem policial.

Segundo o BO, os policiais faziam rondas na região, quando avistaram dois jovens em uma motocicleta em atitude suspeita.

Os militares então resolveram abordá-los, no entanto o piloto tentou fugir subindo por um canteiro para fazer o contorno, mas acabou caindo.

Seu colega logo foi preso, mas Juscelino tentou fugir a pé. Enquanto os policiais o perseguiam, ele sacou uma arma e atirou duas vezes em direção ao militares, que revidaram.

Os tiros acertaram o jovem, que caiu. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada, mas ele já estava sem vida.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local do crime, para dar início aos procedimentos de investigação.

O BO não informa por que a dupla fugiu da abordagem.

As armas do suspeito e do policial foram apreendidas para a realização de perícia, bem como a motocicleta usada pela dupla.