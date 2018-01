JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Dois criminosos morreram na manhã desta sexta-feira (5), após entrarem em confronto com a Polícia Militar, durante um assalto à agência do Bradesco, em São José do Rio Claro (315 km ao Norte de Cuiabá).

Segundo as informações, quatro bandidos invadiram a agência e foram surpreendidos por uma equipe da PM.

Os soldados exigiram que os assaltantes se rendessem, mas eles não acataram a ordem e um reagiu, atirando contra os PMs.

Os policiais então revidaram e conseguiram acertar três deles. Dois morreram no local do crime.

Nenhum policial militar ficou ferido na ação.

Um dos bandidos conseguiu fugir após roubar uma motocicleta de um mototaxista.

Conforme os policiais, três armas que estavam com os bandidos foram roubadas.

Os dois bandidos que fugiram levaram um malote com R$ 31.839,00.

