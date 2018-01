Material apreendido pelos policiais em poder do suspeito

DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Sorriso (420 km ao Norte) desarticulou, na tarde desta quinta-feira (04), um grupo organizado que praticava roubos de caminhonetes e defensivos agrícolas.

A ação resultou na prisão de um suspeito e apreensão de três armas de fogo, duas caminhonetes produtos de crimes, 137 munições de diferentes calibres, 59 caixas de defensivos agrícolas, 16 sacos de agrotóxicos, além de outros materiais.

J.N.F.A., 35 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal de veículo, corrupção ativa, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e receptação.

O suspeito foi descoberto numa residência no Bairro Rota do Sol, durante minuciosa investigação iniciada há cerca de dois meses, para apurar crimes de roubo de caminhonetes e defensivos agrícolas ocorridos na região de Sorriso.

As informações apontavam que as ações criminosas haviam sido cometidas por indivíduos usando capuz, roupas similares a farda policial e coletes balísticos, fortemente armados com pistolas e espingardas calibre 12.

No decorrer das diligências para elucidar as ocorrências, os investigadores conseguiram identificar J.N.F.A. como um dos envolvidos.

Ele foi reconhecido por participar de um dos assalto, através de fotografia, por uma das vítimas do roubo ocorrido no dia 13 de setembro de 2017, no qual teve sua caminhonete L200 Triton levada.

Com base nas suspeitas, J.N.F.A. passou a ser monitorado pelos policiais civis, que o encontraram na sua residência.

Inicialmente, a equipe avistou uma caminhonete S10 estacionada na garagem do imóvel do investigado. Na checagem foi constatado que a placa do veículo pertencia a uma caminhonete modelo Hilux.

Em seguida, ele saiu de dentro da casa momento que foi abordado. Em conversa, o suspeito assumiu que se trata de veículo proveniente de crime, afirmando ainda que no quintal havia outra caminhonete também oriunda de crime.

Na ocasião, o suspeito tentou subornar os policiais civis, para que não dessem continuidade ao procedimento de flagrante.

Ato contínuo, os investigadores foram até o fundo da casa, onde foi localizada uma Hilux com placa de um outro veículo, modelo Duster. Questionado, o suspeito caiu em contradição.

Ao realizar buscas no interior da casa, os policiais civis apreenderam duas pistolas, um revólver, 137 munições de diferentes calibres, 59 caixas de defensivos agrícolas, 16 sacos de agrotóxicos, rádio HT, capuz, colete balístico, algema, balaclavas, tablete, binóculo, carregadores de pistola, coldres, entre outros materiais usados para prática de delitos.

Após o flagrante, J.N.F.A. foi conduzido à Delegacia de Polícia de Sorriso, interrogado e autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificar de veículo automotor, corrupção ativa, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e receptação.