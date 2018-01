BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado nesta quinta-feira (4), em Cuiabá, após tentar recuperar pertences seus que haviam sido roubados.

A tentativa de homicídio aconteceu no Bairro Despraiado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o menor havia sido assaltado no dia anterior por uma pessoa que ele conhecia.

No dia seguinte, a vítima e mais dois amigos foram atrás do bandido para reaver os pertences, por volta das 10h.

Em determinado momento, eles encontraram o assaltante acompanhado de uma mulher loira.

No mesmo instante, o criminoso acabou atacando o jovem com uma faca. Os dois amigos da vítima não se feriram.

Segundo o B.O., o jovem ficou com perfurações do rosto e no braço direito.

O homem e a mulher saíram correndo e não foi localizada pela Polícia Militar.

O adolescente foi encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).