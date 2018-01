Bandidos foram presos pela PM com cerca de 32 mil reais roubados de banco

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu dois bandidos, de 24 e 29 anos, integrantes de uma quadrilha que assaltou uma agência do Bradesco na manhã desta sexta-feira (5) em São José do Rio Claro (315 km ao Norte de Cuiabá).

Os dois homens conseguiram escapar do cerco após uma troca de tiros com policiais militares.

Outros dois foram mortos no local.

À tarde, os policiais receberam uma denúncia sobre o paradeiro dos fugitivos.

Ao chegarem ao local indicado, os militares identificaram os dois e realizaram as prisões.

Com os assaltantes, a PM encontrou um malote com R$ 31.839, que havia sido levado do banco.

Além do dinheiro, os bandidos estavam com as armas roubadas dos seguranças.

Tiroteio

Dois criminosos morreram, pela manhã, durante o confronto com a Polícia Militar.

Os quatro bandidos estavam na agência do Bradesco e foram surpreendidos pela Polícia.

Os militares exigiram que eles se rendessem, mas um dos assaltantes reagiu, fazendo um disparo.

Os policiais então revidaram e conseguiram acertar três deles.

Dois criminosos morreram no local do crime.

