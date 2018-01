Câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento do assalto

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Dois bandidos assaltaram um supermercado, na tarde dessa sexta-feira (5), em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte de Cuiabá).

Conforme o boletim de ocorrências, os criminosos chegaram em uma moto, armados com pistolas, invadiram o estabelecimento e renderam funcionários, por volta de 13h.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa, que não durou mais de dois minutos.

Nas imagens, é possível ver os assaltantes usando capacetes e pegando dinheiro nos caixas. Segundo as informações, eles roubaram R$ 6 mil.

Os suspeitos também levaram quatro telefones celulares dos funcionários.

A Polícia Civil de Chapada iniciou as buscas pelos bandidos e recebeu a denúncia de que eles haviam abandonado a moto em uma estrada que dá acesso à Comunidade Cachoeira.

Quando chegaram no local, os policiais encontraram vestígios dos elementos no meio do mato e conseguiu prender um dos assaltantes.

Com ele, foram encontrados R$ 4 mil em dinheiro e uma pistola calibre 38.

O outro criminoso não foi localizado.

Veja as imagens do assalto ao supermercado em Chapada dos Guimarães: