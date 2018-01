DA REDAÇÃO



Uma guarnição policial do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), deslocou no final da tarde desta sexta-feira (5), no Bairro Costa Verde, em Várzea Grande, para apurar uma denúncia de carvoaria clandestina.

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos pelo proprietário do empreendimento, sendo que este não possuia os documentos obrigatórios para o devido funcionamento.

No decorrer da fiscalização ambiental foi feito aferição da volumetria da carga de carvão vegetal que estava no pátio do comércio, sendo totalizado 16,320 toneladas, que foi apreendida.

O proprietário da carvoaria, L.C.S.G, foi multado em R$ 21.200 por estar em desacordo com legislação ambiental vigente e foi conduzido a Delegacia de Polícia, no bairro Parque do Lago, para as providências cabíveis.