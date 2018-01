A Polícia Civil chegou aos suspeitos após um menor confessar a participação no crime

DA REDAÇÃO



Uma tentativa de latrocínio ocorrida em Nova Olímpia (207 km de Cuiabá) foi esclarecida, pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (5), com a prisão temporária do casal envolvido no crime.

A operação “2 Crônicas” deu cumprimento a cinco ordens judiciais, entre elas as prisões de C.F. e K.O., apontados como autores do crime.

A operação foi deflagrada na tarde de sexta-feira (5) pela equipe da Delegacia de Nova Olímpia com apoio da equipe Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e policiais civis de Barra do Bugres.

Além da prisão dos suspeitos, a ação cumpriu três mandados de busca e apreensão domiciliar.

As investigações iniciaram para apurar o crime de latrocínio tentado, ocorrido na noite de 22 de outubro de 2017, em Nova Olímpia.

Na ocasião, a vítima sofreu inúmeros golpes de pá e teve seus pertences subtraídos, sendo o foco dos suspeitos, o aparelho celular e o cartão bancário da vítima.

Após quase três meses, o trabalho investigativo revelou que o casal participou do crime contando com apoio de um adolescente, que confessou o ocorrido.

Segundo o delegado Nélder Martins Pereira, que coordenou as investigações, o crime foi motivado por uma dívida de drogas. Com base no levantamentos, o delegado representou pela ordem de prisão temporária (30 dias) e de busca e apreensão contra os suspeitos.

O suspeito C.F. foi preso em uma empresa de Nova Olímpia, e sua convivente, K.O., localizada em casa, durante o cumprimento das buscas.

Diante aos evidentes elementos de prova colhidos, o delegado Nélder Martins e sua equipe consideraram a operação um sucesso e acreditam na condenação dos investigados, a fim de reduzir os índices de criminalidade em Nova Olímpia.

"Vamos continuar agindo de maneira intensa e firme contra o crime, sempre com investigações republicanas e que respeitam o Estado Democrático de Direito. Não haverá recuo por parte da Polícia Judiciária Civil. A investigação bem feita gera menos impunidade, uma das maiores tragédias brasileiras. Iremos concluir o inquérito nos próximos 30 dias, prazo legal da prisão temporária" disse o delegado.

O nome da operação "2 Crônicas" faz referência ao Velho Testamento, da Bíblia, que fala sobre a personagem "Josefa", mesmo nome da vítima.