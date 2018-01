SÓ NOTÍCIAS



Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na tarde de sexta feira (5), por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, em Sinop (500 km de Cuiabá).

Aos investigadores, ele confessou que assassinou Elvis de Souza Sá, 26 anos, desaparecido desde o dia 26 de fevereiro do ano passado.

Ele também é acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra uma mulher de 29 anos, ocorrida em novembro do ano passado, na comunidade Selene.

Consta no boletim de ocorrência, que os policiais foram até a residência do menor, nesta sexta-feira, pois obtiveram a informação de que ele tinha envolvimento no desaparecimento de Elvis e na tentativa de homicídio.

No local, os investigadores encontraram o suspeito, além de uma porção de maconha, uma de cocaína, uma de pasta base de cocaína e nove aparelhos celulares, todos sem notas fiscais.

O documento policial aponta que, ao ser questionado, o adolescente acabou confessando que assassinou Elvis e indicou a região onde deixou o corpo.

Os policiais foram até o local, junto com o acusado, e relataram que passaram mais de duas horas procurando por vestígios dos restos mortais da vítima, porém, não obtiveram êxito.

Novamente questionado, o adolescente detalhou que apenas deixou o corpo na região de mata e foragiu do local, não retornando posteriormente.

Até o momento, o cadáver não foi localizado.

Os investigadores registraram no boletim que o acusado é “extremamente violento e sangue frio”.

Em abril do ano passado, o adolescente, na época com 16 anos, foi apreendido, acusado de matar e esquartejar Antônio Carlos Souza Siqueira, 35 anos, morador do Jardim Novo Estado.

Na ocasião, ele também indicou aos policiais onde enterrou o tronco da vítima, que estava em um terreno baldio entre os bairros Santa Rita e Boa Esperança.

Os braços e uma das pernas, por outro lado, foram encontrados um dia depois em locais distintos.

O adolescente foi encaminhado à delegacia municipal e ficará à disposição da Justiça.