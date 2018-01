Ao menos 882 televisores roubados foram encontrados escondidos dentro de um contêiner em uma região próxima do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, por investigadores da Polícia Civil. Estima-se que a carga esteja avaliada em quase R$ 800 mil. Ao menos 15 pessoas participaram do crime, conforme apurado. Parte do chão do local estava coberta pelos aparelhos.