DA REDAÇÃO



Dois homens foram presos e dois veículos apreendidos, durante ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), da Polícia Judiciária Civil, realizada na noite de sexta-feira (05.01). Os suspeitos, Francisco Matheus da Silva, 22, conhecido como "Chiquinho Louco", e Rubinei Arruda Avelar, 19, foram autuados em flagrante por roubo majorado.

Durante diligências ininterruptas para apurar um roubo ocorrido no dia 02 de janeiro, os policiais civis se deslocaram até as proximidades da Rodovia BR 070, altura do KM 21, sentido à cidade de Cáceres (225 km a Oeste), onde lograram êxito em localizar a caminhonete Triton L200 tomada no assalto.

Durante os trabalhos, os investigadores da Derf-VG identificaram Francisco Matheus, como um dos participantes da ação ciminosa e descobriram que o veículo roubado estava escondido em uma região de mata densa.

Em ação contínua a recuperação do veículo, a equipe realizou a varredura das imediações, avistando logo em seguida um veículo Fiat Uno de cor vermelha, conduzido por Francisco Matheus, e com o suspeito Rubinei no banco do passageiro.

Ao perceber a presença dos policiais civis, o condutor do automovel empreendeu fuga. Mais adiante, os suspeitos abandonaram o carro e tentaram fugir a pé, no entanto, foram contidos pelo cerco policial. Os dois envolvidos entregaram as chaves da caminhonete e confessaram buscariam a Triton L200, para levar até a fronteira para ser vendida na Bolívia.

Diante do flagrante, os criminosos foram conduzidos à Derf de V.G., onde foram seguramente reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo. Após serem interrogados pelo delegado Marcel Gomes de Oliveira, os criminosos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. "O suspeito Francisco possui diversas passagens, por roubos já tendo sido preso por duas vezes na região de fronteira com veículos roubados", disse o delegado.