FOLHAMAX



Uma mulher foi estuprada na tarde deste sábado (6), no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá. O crime ocorreu quando a vítima retornava do serviço.

Ela contou que caminhava em direção ao ponto de ônibus quando foi abordada pelo suspeito em uma motocicleta. Ele anunciou o assalto e, em seguida, derrubou a vítima.

Na sequência, o bandido arrastou a vítima para um matagal próximo ao ponto de ônibus e consumou o estupro. Após o ato, ele montou na motocicleta e tomou rumo ignorado.

A vítima não soube precisar a placa da motocicleta. Ela acionou a PM e foi encaminhada à Central de Flagrantes para registrar a ocorrência.