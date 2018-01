Gerente de loja relatou que o homem pegou um brinquedo do homem aranha com controle remoto

Um homem de 44 anos foi preso neste sábado (6) após furtar um brinquedo do homem aranha da Lojas Americanas, localizada dentro do Shopping Goiabeiros, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. Na delegacia, ele chegou a ameaçar a gerente do estabelecimento.

Segundo o boletim de ocorrências, o suspeito, identificado como Marcio Aparecido Pereira, já estava detido quando a Polícia Militar chegou ao local.

A gerente, A.C.B, relatou que o homem pegou um brinquedo do homem aranha com controle remoto e estava saindo da loja sem pagar pelo produto, quando o alarme da porta disparou. Ela acionou a segurança do shopping que deteve o criminoso.

Marcio foi encaminhado à Central de Flagrantes e na presença dos policiais ameaçou a gerente dizendo que ela iria "se arrepender" do que estava fazendo.

O suspeito foi preso e deverá passar por audiência de custódia.