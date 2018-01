DA REDAÇÃO



Um foragido da Justiça foi recapturado pela Polícia Judiciária Civil, na tarde da última quinta-feira (04.01), em ação dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

O jovem, Uilton Junior de Oliveira Bastos, foi preso durante uma operação, mas conseguiu fugir enquanto aguardava audiência de custódia no Fórum da Capital.

O suspeito é um dos alvos da operação Cárcere, realizada no dia 15 de dezembro, em Cuiabá. Desde a sua fuga, a equipe da Derf investigava o possível paradeiro do suspeito. Na quinta-feira (04), o foragido foi recapturado após os policiais receberem informações de que ele estava na casa de sua mãe, no bairro Altos da Serra.

Após ser detido, o acusado foi conduzido a Derf, onde foi apresentado ao delegado Caio Fernando Alvares de Albuquerque, responsável pelas investigações. O preso foi encaminhado par exame de corpo delito e posteriormente para audiência de custódia.