JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um assaltante foi espancado por populares na madrugada desta segunda-feira (8), no Bairro CPA 4, em Cuiabá.

Ele havia tentado roubar um grupo de pessoas com uma arma de brinquedo, mas acabou sendo pego.

Segundo o boletim de ocorrência, a tentativa de roubo aconteceu por volta das 3h de hoje, quando as vítimas estavam sentadas em um canteiro conversando.

O assaltante, que estava em uma moto XRE 300 branca, se aproximou e, com a arma de brinquedo, anunciou o roubo.

No entanto, após alguns segundos, as vítimas perceberam que a arma era falsa e derrubaram o criminoso da moto, dando início ao espancamento.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou o suspeito caído no chão desacordado, com diversos ferimentos pela cabeça e o corpo. Ele estava somente de camiseta e cueca.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e encaminhou o ladrão para o Pronto-Socorro da Capital. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A PM informou que as pessoas que cometeram as agressões não foram identificadas, e as vítimas da tentativa de roubo não quiseram ir até a delegacia prestar queixa.